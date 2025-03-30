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Iğdır'da Bayram Coşkusu: İlk Namaz Camilerde Kılındı

Iğdır'da Bayram Coşkusu: İlk Namaz Camilerde Kılındı
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Iğdır'da yüzlerce kişi, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı ve Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için dualar etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Iğdır'da yüzlerce kişi camilerde bir araya gelerek ilk bayram namazını kıldı.

Iğdır'da vatandaşlar Ramazan ayı boyunca tuttukları oruçların ardından bayramın huzur ve bereketini kutlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.22'de kıldı. Iğdır'daki bayram namazı, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla taçlandırıldı. Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar bayramlaşarak camilerden ayrıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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