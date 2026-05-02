Amedspor, beraberlikle Süper Lig'e yükseldi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Amedspor, Iğdır'da oynanan kritik karşılaşmada Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından Iğdır'da yaşayan Amedspor taraftarları sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından biri olan Vali Yolu Caddesi, kutlamaların merkezi haline geldi. Yaklaşık 1,5 saat boyunca araçlar kornalar eşliğinde tur atarken, şehir adeta bayram yerine döndü.

Sadece araçlarla değil, yürüyerek de kutlamalara katılan taraftarlar, "Şampiyon Amedspor" sloganlarıyla sevinçlerini dile getirdi. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde yapılan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: ANKA