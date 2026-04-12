Iğdır'da 500 araçlık konvoyla "Zalimin Karşısındayız" mesajı

Iğdır'da 'zalimin karşısındayız' temasıyla düzenlenen 500 araçlık konvoyda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamları protesto edildi. Etkinlikte Türk, İran, Azerbaycan ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş araçlar şehir merkezinde tur atarak birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Iğdır'da "zalimin karşısındayız" temasıyla bir araya gelen gönüllüler, Topçular Mahallesi Vali Yolu üzerinde toplanarak geniş katılımlı bir konvoy düzenledi. Yaklaşık 500 aracın yer aldığı etkinlikte Türk, İran, Azerbaycan ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçlar, şehir merkezinde sloganlar eşliğinde tur attı. Konvoy sırasında bazı araçların üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski ABD Donalo Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarının bulunduğu temsili tabutlar taşındı. Konvoy cadde ve sokaklarda yoğun ilgi görürken, etkinliğe katılan vatandaşlar, birlik ve dayanışma mesajları verdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Süper Lig'in eski yıldızları, baskın yapılan mekandan çıkarken görüntülendi

Dün gece baskın yapılan gece kulübünde onların da olduğu ortaya çıktı
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı

Maça damga vuran an!
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Süper Lig'in eski yıldızları, baskın yapılan mekandan çıkarken görüntülendi

Dün gece baskın yapılan gece kulübünde onların da olduğu ortaya çıktı
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Takımını tek başına küme düşmekten kurtarıyor! Vedat Muriqi, Mallorca tarihine geçti

Takımını tek başına küme düşmekten kurtarıyor!