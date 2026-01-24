Iğdır'da 18 Yaşının Altındaki 3 Kişinin Karıştığı 100 Bin Liralık Telefon Hırsızlığında 1 Kişi Tutuklandı
Iğdır'da gerçekleştirilen bir operasyonla, iş yerinden çalınan yaklaşık 100 bin TL değerindeki cep telefonlarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, bir şüpheliyi tutuklarken, diğer iki kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.
Kaynak: ANKA / Yerel