Iğdır'da 18 Yaşının Altındaki 3 Kişinin Karıştığı 100 Bin Liralık Telefon Hırsızlığında 1 Kişi Tutuklandı

Iğdır'da gerçekleştirilen bir operasyonla, iş yerinden çalınan yaklaşık 100 bin TL değerindeki cep telefonlarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, bir şüpheliyi tutuklarken, diğer iki kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Söğütlü Mahallesi Ekmekçi Sokak'taki Doğan İletişim isimli iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına dair güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmalar sonucu, P.Ç, M.B.Ü. ve M.B, 22 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 23 Ocak 2026 tarihinde mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, P.Ç'nin tutuklanmasına, M.B.Ü. ve M.B hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
