Şırnak'ta TIR, yangında kullanılamaz hale geldi
Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeki bir TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda TIR kullanılamaz hale geldi.
Olay, 03.00 sıralarında İdil ilçesine bağlı Yolaçan köyü mevkiinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki, mandalina yüklü 33 AGE 599 plakalı TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı güvenli şeride çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,