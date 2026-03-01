Haberler

Şırnak'ta TIR, yangında kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeki bir TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda TIR kullanılamaz hale geldi.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, seyir halindeki TIR'da çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Olay, 03.00 sıralarında İdil ilçesine bağlı Yolaçan köyü mevkiinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki, mandalina yüklü 33 AGE 599 plakalı TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı güvenli şeride çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

