İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir İl Özel İdaresi sezon açılışına telekonferans sistemiyle bağlandı - Haberler

Nevşehir İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı sezon açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefon bağlantısı ile yapıldı.

Nevşehir İl Özel İdaresi 2022 iş sezon açılışı nedeniyle bir tören düzenledi. Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, siyasi parti il başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve İl Özel İdaresi personeli katıldı. Açılış sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla alandaki katılımcılara seslendi.

Sezon açılış töreninde konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Özel İdaresi'nde 365 gün sezonun devam ettiğini söyledi. Geçen yıl yapılan çalışmaları özetleyen Duru, son 60 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde kar mücadelesi yaptıklarının altını çizdi. Türkiye genelinde nüfus başına en fazla bütçe oluşturan İl Öze İdaresi olunduğunu da söyleyen Duru, "Sadece bütçe belirlemede değil, bütçenin gerçekleşme oranları da ciddi oranda artış sağlamakta. 2019 yılında bütçe gerçekleşme oranını yüzde 62, 2020 yılında yüzde 72'ye, 2021 yılında da yüzde 90'a çıkarttık" dedi.

İl Özel İdaresi'nin tüm birimlerinde birlik ve beraberlik içinde çalışma olduğunu söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, "Nevşehir İl Özel İdaresi Türkiye'nin ilk beşi içerisinde yer alıyor. 153 köyümüze hizmet yapma noktasında muhtarlarımız ve çalışanlarımız ile uyumlu bir sezon geçirdik" dedi.

Sezon açılış törenine katılan Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da yaptığı konuşmada il özel idarelerinde sezonun hiç kapanmadığını söyledi. Ağar, "Bizler gece gündüz çalışan bir teşkilatız. Ama bu tür açılışlar bir motivedir. Bu geleneğimizde olan bir şeydir. Bu geleneği devam ettiren Nevşehir İl Özel İdaresine teşekkür ediyorum. Çıkan Büyükşehir yasası ile 30 ilimizde il özel idareleri kapatıldı. Bu nedenle büyük şehirlerimizde köylerimize giden hizmetin aksadığını gördük" dedi.

Nevşehir'de 153 köye hizmet götürdüklerini söyleyen Vali İnci Sezer Becel de yaptığı açıklamada, "2022 yılı sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi 153 köyümüze hizmet götürüyor. Bu da yüz ölçümümüzün yüzde 70'i anlamına geliyor. Hizmet götürdüğümüz nüfus ne kadar düşük görünse de özellikle yaz dönemlerinde ve hafta sonlarında hizmet ettiğimiz nüfus oranının arttığını da biliyoruz" dedi.

Son günlerde yaşanan sel felaketine de değinen Vali Becel, "Dün Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir ilçelerimizde bir sel felaketi yaşandı. Aşırı yağıştan dolayı yollarımız, ahırlarımız, tarım alanlarımız ve bazı evlerimiz etkilendi. Sadece 4 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Özellikle il özel idaremiz başta olmak üzere belediyelerimiz ve AFAD ekiplerimiz ile birlikte hem vatandaşların ihtiyaçlarını giderme, hem hayvan kurtarma çalışmaları yaptık" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene telefonla bağlanarak yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Soylu, "Bu tören vasıtasıyla orada bulunan tüm katılımcıları ve alın terleriyle, emekleriyle aynı zamanda yetenekleri ve maharetleriyle, bazen de olmazı olduran anlayışlarıyla imkanları en üst noktada milletimize getirmek için çaba sarf eden, il özel idaremizin çok kıymetli çalışanları ve yöneticileri öncelikle bu sezon açılışının hem milletimize, hem Nevşehir'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sezon açılışı yapılan dua ve kurban kesiminin ardından son buldu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel