Huzurevinde "ikinci bahar" mutluluğu: Hayatlarını birleştirdiler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde huzurevinde kalan iki vatandaş, düzenlenen nikah töreniyle evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Malkara'da bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi ile Malkara Huzurevi'nde hizmet alan Safiye Nermin Özdemir (85) ve Yüksel Zambak (77) karşılıklı sevgi ve saygı temelinde evlenme kararı aldı. Hayatlarının "ikinci baharında" dünyaevine giren çift için huzurevinde nikah töreni düzenlendi.

Törene çiftin arkadaşları ve huzurevi sakinleri katılırken, nikahın ardından mini bir takı töreni gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı törende, çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Huzurevi yetkilileri, bu anlamlı birlikteliğin tüm sakinlere moral olduğunu belirtirken, çifti tebrik etti. - TEKİRDAĞ

