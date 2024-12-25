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Huzurevi Ziyaretinde Yaşlılar Güzelleşti

Huzurevi Ziyaretinde Yaşlılar Güzelleşti
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Burhaniye'deki Kenan Sucuoğlu Huzurevi'ni ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, yaşlılara cilt bakımı, saç kesimi ve pedikür hizmetleri sundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri yaşlıları sevindirdi. Huzurevindeki yaşlıların ellerini öpen kadın eğitmenler, saç kesti ve cilt bakımı yaptı.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlileri geleneği bozmadı. Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı öncesi Kenan Sucuoğlu Huzurevine giden cilt bakım uzmanı ve öğrencileri, kadınlara saç kesimi ve cilt bakımı yaptı. Saç da boyayan görevliler, pedikür yapıp, tırnaklara oje sürerken yaşlıları sevindirdi. Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler ve huzurevi sakini yaşlılar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevlerine teşekkür etti. Halk Eğitim görevlilerine teşekkür eden Kenan Sucuoğlu Müdürü Fatma Cantekinler, " Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinin bize her sene yapmış olduğu, burada kalan yaşlıları güzelleştirmek adına yapılan hizmet bizi çok memnun ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kenan Sucuoğlu Huzurevi adına minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Rehber Öğretmen Jale Özgün de, " Buradaki yaşlılarımızı hem mutlu etmek, hem onların fiziksel ihtiyaçlarından güzellik ve cilt bakımı hizmetleri sunmak hem de psikolojik olarak onlara destek vermek amacıyla kendilerine ziyarette bulunduk. Onları mutlu etmek açıkçası bizleri de mutlu etti. Halk Eğitimi adına hepsine teşekkür ediyorum. Kurum adına bize hizmet veren bizi burada ağırlayan Huzurevi müdürü Fatma hanıma da çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Saniye Orhan ise, " Ellerinize kollarınıza sağlık. Bizi çok mutlu ettiniz. Daim olun inşallah. Allah'ım ya Rabbim bu gün bize yılbaşına hazırlık yaptırdınız. Çok çok teşekkürler. Her şeyiniz gönlünüzce olsun" derdi. Firdevs Duran da, " Teşekkür ederim. Tırnaklarımızı yaptılar. Oje sürdüler. Çok sağ olsunlar. Ben yalnız yaşayan insanım. Rabbimle yaşıyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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