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Hulusi Akar, Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık yatırımlarını yerinde inceledi

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Hulusi Akar, Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık yatırımlarını yerinde inceledi
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, beraberindeki heyetle Kayseri Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan hizmetler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alındı; yıkılan bina alanlarındaki yeni projeler değerlendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar, mevcut kapasite ve planlanan sağlık yatırımları hakkında Hulusi Akar'a bilgiler verdi. Hastane yerleşkesinde daha önce yıkımı gerçekleştirilen binaların bulunduğu alanlar ile bu alanlarda hayata geçirilmesi planlanan yeni sağlık yatırımları ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vatandaşların daha modern, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Ziyaretin sonunda Hulusi Akar, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına yürütülen çalışmalardan dolayı Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a, hastane yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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