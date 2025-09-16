Hükümlülere Hayvan Sevgisi ve Hakları Eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Afyonkarahisar (DKMP) Müdürlüğü tarafından hükümlülere yönelik hayvan sevgisi ve hakları konulu eğitim verildi.

DKMP ekipleri tarafından eğitim kurumun toplantı salonunda verildi. Eğitim Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan 55 kişiye yönelik verildi. 'Hayvan Sevgisi ve Hakları' ile ilgili konulu eğitim çalışmasında katılımcılara hayvan hakları anlatılarak, hayvanların doğanın vazgeçilmez bir unsuru olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışmasının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR