Hükümlülere Hayvan Sevgisi ve Hakları Eğitimi
Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, hükümlülere yönelik hayvan sevgisi ve hakları konusunda eğitim verdi. Eğitim, Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde 55 kişiye iletildi ve hayvanların doğadaki önemi vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Afyonkarahisar (DKMP) Müdürlüğü tarafından hükümlülere yönelik hayvan sevgisi ve hakları konulu eğitim verildi.

DKMP ekipleri tarafından eğitim kurumun toplantı salonunda verildi. Eğitim Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan 55 kişiye yönelik verildi. 'Hayvan Sevgisi ve Hakları' ile ilgili konulu eğitim çalışmasında katılımcılara hayvan hakları anlatılarak, hayvanların doğanın vazgeçilmez bir unsuru olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışmasının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
