Hububat hasadının başlamasıyla biçerdöverler yönelik denetimler arttırıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte çalışmaya başlayan biçerdöverler yönelik denetimler arttırıldı.

Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde biçerdöverlerin tane kaybının önlenmesi amacıyla biçim şartları, dane kaybı, biçerdöver teknik ayarlarının uygunluğu, operatörlerin yeterli belgeye sahip olup olmadığı, yangına karşı önlem alınıp alınmadığı denetlendi. Denetimlerle ilgili Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren tüm biçerdöverler kontrol edilmekle birlikte, tane kaybı ve olumsuzlukla karşılaşılması halinde İlçe Müdürlüğümüze ihbarda bulunabilirler. Hasat boyunca kontroller devam edecektir. Üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR