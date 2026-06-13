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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı değişti

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı değişti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı ana kararnamesi ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na Sinan Sürmelioğlu getirildi. Kararname kapsamında adliye ve bölge mahkemelerinde çok sayıda atama ve görev değişikliği yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı ana kararnamesi ile Gaziantep yargı teşkilatında önemli değişikliklere imza atıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine Sinan Sürmelioğlu atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı ana atama kararnamesi ile Gaziantep yargı teşkilatında önemli değişikliklere oldu. Kararname kapsamında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Başkanı Sinan Sürmelioğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı.

Kentte uzun yıllardır görev yapan ve yargı camiasının yakından tanıdığı Sürmelioğlu'nun başkanlığa getirilmesi, Gaziantep yargısında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Kararnameyle birlikte Gaziantep Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kadrolarında da çok sayıda atama ve görev değişikliği gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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