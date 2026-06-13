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Bolu adliyesinde HSK kararnamesi: 7 isim gitti, 4 isim geldi

Bolu adliyesinde HSK kararnamesi: 7 isim gitti, 4 isim geldi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 4 bin 967 hakim ve savcıyı kapsayan 2026 Yılı Ana Kararnamesi'nde Bolu Adliyesi'nden 7 yargı mensubu başka illere tayin edilirken, kente 4 yeni isim atandı.

HSK'nin 4 bin 967 hakim ve savcıyı kapsayan 2026 Yılı Ana Kararnamesi'nde, Bolu Adliyesinden 7 yargı mensubu başka illere tayin edilirken kente 4 yeni isim atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi yayımlandı. Türkiye genelinde 4 bin 967 hakim ve savcının görev yerini değiştiren kararname kapsamında, Bolu Adliyesinde de önemli değişiklikler yaşandı. Kararname ile Bolu'da görev yapan 7 hakim ve savcının tayini farklı illere çıkarken, kente 4 yeni isim atandı.

Bolu'dan giden isimler

Kararnameye göre Bolu Adliyesinde görev yapan ve tayini çıkan isimler ile yeni görev yerleri şu şekilde sıralandı: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına atandı. Bolu Hakimi Aslıhan Sabuncuoğlu, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı. Bolu Cumhuriyet Savcısı Hatice Kul Tarımcı, Hatay Cumhuriyet Savcılığına tayin oldu. Bolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tarımcı, Hatay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Bolu Cumhuriyet Savcısı Ebru Üstünbaş, Ordu Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi. Bolu Hakimi Fatma Çiçek Bağcı, Elazığ Hakimliğine atandı. Bolu Hakimi Buket Sarışen, Konya Hakimliğine tayin edildi.

Bolu'ya atanan isimler

Farklı illerden Bolu Adliyesi kadrosuna dahil olan ve görevlerine başlayacak isimler ise şunlar oldu: İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahir Taştimur, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Belen, Bolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Yusuf Erkan Bezgin, Bolu Cumhuriyet Savcılığına atandı. Hatay Cumhuriyet Savcısı Furkan Hekimoğlu, Bolu Cumhuriyet Savcılığına atandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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