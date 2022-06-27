Hopalı Çay Üreticileri Kanun Teklifini Protesto Etti: "Bu Yasayla Ülkenin Alın Terini Emeğini Özel Şirketlere ve Tüccarlara Peşkeş Çekecekler"

UĞUR İSTANBULLU

Yağmura rağmen Hopalı çay üreticileri bir araya gelerek AKP'nin hazırladığı çay kanunu teklifini protesto etti. üreticiler, "Bu ülkenin emeğini 84 tane AKP milletvekili pandemi döneminde hazırladıkları bir yasayla gizliden, halktan gizledikleri bir yasayla alenen bu ülkenin emeğini özel sektöre, tüccara peşkeş çekmek istemektedirler" açıklmasını yaptı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bugün çay üreticileri, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, CHP ilçe başkanlığı, Halkevleri, Sol Parti, Hopa Umutsen, Çay Kooperatifi ve Hopalı vatandaşlar protesto gösterisi yaptı. Protestoda şu açıklamalar yapıldı:

"ULUSAL ÇAY KONSEYİNİN BAŞINDA ORÇAYIN PATRONU VAR"

Çay Meclis üyesi Doğu Karadeniz Halkevleri Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu: "Bu ülkenin emeğini 84 tane AKP milletvekili pandemi döneminde hazırladıkları bir yasayla gizliden, halktan gizledikleri bir yasayla alenen bu ülkenin emeğini özel sektöre, tüccara peşkeş çekmek istemektedirler. Bu iktidar halk düşmanıdır, bu iktidar bu yasayla halk düşmanlığını alenen ilan etmiştir. Bu iktidar halk düşmanıdır neden mi halk düşmanıdır AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize Milletvekili kendisi açıklama yaptı ve hazırladıkları kanunu apar topar Meclis'e getirdiler evet bu kanunda ne var bu kanunda çay üreticilerinin emeğini, alın terini satışa çıkardılar. Hayati Yazıcı dedi ki sözleşmeli tarımı getireceğiz nedir sözleşmeli tarım gelecekler bizim ürünlerimiz için, bizim çayımız için bizim çayımıza fiyat biçecekler istedikleri fiyattan çay tarlalarında bizlerle anlaşma yapmak isteyecekler, anlaşma yapacaklar o yıl az ürün çıktığında o yıl söz verdiğiniz ürünü veremediğinizde hava soğuk geçti az çay yetiştirildi. Söz verdiğiniz ürünü veremediğinizde sizi tazminatlara boğacaklar. Biz üreticileri icra kapılarında süründürecekler o yasada ne var Çaykur'u yok ediyorlar Evet Çaykur bizim istediğimiz gibi yönetilmiyor. Evet bu ülkeyi nasıl yönetemiyorlarsa Çaykur'u da o şekilde yönetemiyorlar. Ama Çaykur bu üreticinin güvencesidir, Çaykur bizim güvencemizdir Çaykur'u ortadan kaldırıyorlar diyorlar ki çay fiyatını Ulusal Çay Konseyi belirleyecek. Kim var ulusal çay konseyinin başında bir özel çay şirketinin patronu var Tayyip Erdoğan'ın köylüsü yıllarca beslediği, halkın üzerine fırlattığı çayın sahibi Orçay'ın patronu."

"SÖZLEŞMELİ TARIMDA ÇAY ÜRETİCİSİNİ TEMSİL EDECEK KİMSE YOK"

Hopa Çay Kooperatif Başkanı Harun Vayiç: "Beş dönümünün altında sözleşme yapacaksınız ve istediğiniz çayı Çaykur'a tamamen taahhüt ettiğiniz şekilde vermek zorunda kalacaksınız. Çaykur veyahut da özelleşme kapitalizm adı altında özel sektörler var biliyorsunuz bunlar çay hakkında karar verecek mercilerdir. Bunlar çay sözleşmeli tarımda çayın üreticisini temsil edecek herhangi bir kurum yok. Bu kurumlar içerisinde sadece ve sadece ziraat odalarında iki tane temsilci ve aslında buradan ziraat odalarının ne işler yaptıklarını nasıl bir çalışma şeklinde olduklarından bunlar üzerinden tartışmalı ve konuşmamız gerekiyor."

"BU MESELE YALNIZCA BU İLÇENİN MESELESİ DEĞİL"

Hopa Umutsen Temsilcisi Ertuğrul Çelik: "Bu mesele sadece bir ilçenin meselesi değil bu mesele 210 bin çay üreticisinin meselesi yani bu toplumda 1 milyon insana tekabül ediyor. Bu 1 milyon insanın geçim kaynağıdır çay Temel geçim kaynağıdır yani biz çocuklarımızı bu çayla okutuyoruz. Geleciğimizi bu çayla geçindiriyoruz. Biz esnaf olsak da nakliyeci olsak da başka herhangi bir iş yapsak da çayın dışında bir geçim kaynağımız yok. O zaman saflar çok net o parti, bu parti şu parti değil, bu köy o köy değil. Bir tarafta 1 milyon çay üreticisi var diğer tarafta bir avuç patron var onların siyasi temsilcileri var. Bizi geri zekalı zannediyorlar bunlar bir şey yapamaz diyorlar. Bunlar tek tek yapamaz diyorlar. Biz konuştuğumuzda diyoruz ki karşı çıksan ne olacak o diyor ki ben karşı çıksam ne olacak Bunlar zaten bizi bölmek istiyorlar. Böldükleri için yönetebiliyorlar. Ama biz onlar bir avuçken biz milyonlarız."

ANKA / Yerel