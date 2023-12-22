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Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir'in Babası Salih Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir'in babası Salih Özdemir hayatını kaybetti. Cenaze namazı sonrasında Develi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir'in hayatını kaybeden babası Salih Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir'in babası Salih Özdemir, hayatını kaybetti. Merhum Özdemir'in cenazesi, cuma namazına müteakip Develi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendikanın il başkanları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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