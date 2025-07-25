Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Hisarcık Müftülüğü Gençlik Merkezinde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine, trafik kuralları ve güvenliği hakkında eğitim verildi. Emniyet polisleri tarafından 17 öğrenciye temel trafik bilgileri aktarıldı.
Hisarcık Müftülüğü Gençlik Merkezinde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildiği bildirildi.
İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından kursa katılan 17 öğrenciye, trafik kuralları, kask kullanımının hayati rolü, ehliyetsiz araç kullanmanın tehlikeleri, sürücülerin ve yayaların uyması gereken kurallar, yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel