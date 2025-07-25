Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Hisarcık Müftülüğü Gençlik Merkezinde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından kursa katılan 17 öğrenciye, trafik kuralları, kask kullanımının hayati rolü, ehliyetsiz araç kullanmanın tehlikeleri, sürücülerin ve yayaların uyması gereken kurallar, yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA