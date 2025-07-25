Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık Müftülüğü Gençlik Merkezinde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine, trafik kuralları ve güvenliği hakkında eğitim verildi. Emniyet polisleri tarafından 17 öğrenciye temel trafik bilgileri aktarıldı.

Hisarcık Müftülüğü Gençlik Merkezinde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından kursa katılan 17 öğrenciye, trafik kuralları, kask kullanımının hayati rolü, ehliyetsiz araç kullanmanın tehlikeleri, sürücülerin ve yayaların uyması gereken kurallar, yaya geçidi ve trafik ışıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı

Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.