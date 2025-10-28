Hilal Baltaş, Eşi Tarafından Tüfekle Katledildi

Taşkesti beldesine bağlı Karamurat Köyü'nde dün sabah Engin Baltaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Ardından da sosyal medya hesabından olaya dair paylaşım yapıp jandarmaya teslim olan Engin Baltaş, tutuklanarak Bolu Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ailenin 6 aylık bir erkek bebek ile 3 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınmıştı.