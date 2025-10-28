Haberler

Hilal Baltaş, Eşi Tarafından Tüfekle Katledildi

Güncelleme:
Mudurnu'nun Karamurat Köyü'nde eşi tarafından vurularak öldürülen 29 yaşındaki Hilal Baltaş, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşinin olayın ardından teslim olduğu ve ailenin çocuklarının koruma altına alındığı bildirildi.

(BOLU) - Mudurnu'nun Taşkesti beldesine bağlı Karamurat Köyü'nde eşi tarafından tüfekle katledilen Hilal Baltaş (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Hilal Baltaş için Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi, ilçeye bağlı Sürmeli Köyü'nde toprağa verildi.

Taşkesti beldesine bağlı Karamurat Köyü'nde dün sabah Engin Baltaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Ardından da sosyal medya hesabından olaya dair paylaşım yapıp jandarmaya teslim olan Engin Baltaş, tutuklanarak Bolu Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ailenin 6 aylık bir erkek bebek ile 3 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınmıştı.

