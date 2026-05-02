Hayvan pazarının en küçük celepçisi kurbanlık satıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan hayvan pazarında celepçilik yapan 13 yaşındaki Ömer Seyit Ceylan, "Babamın mesleğini devam ettirmek güzel bir şey, tabii okumak da istiyorum" dedi.

Mudurnu ilçesindeki hayvan pazarında, Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık alım satım telaşı hız kazandı. Bayram hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazarın yolunu tutarak yoğunluk oluşturdu. Pazar alanında alıcılar ve satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar hız kazandı. Pazarın en küçük celepçisi 13 yaşındaki Ömer Seyit Ceylan ise vatandaşlarla pazarlık yaparak kurbanlık satıyor. Büyüğünce mühendis olmak isteyen Ceylan, okul olmadığı zamanlar ailesine yardımcı oluyor. 25 yıldır mesleğin içerisinde olan baba Mehmet Ceylan'ın 3 çocuğu da, Ömer gibi okul saatleri dışında hayvancılıkla uğraşıyor.

"Hayvanlardan korkmuyorum"

Küçük yaşında hayvancılık yapan Ömer Seyit Ceylan, hayvanlardan korkmadığını belirterek, "Babamın mesleğini devam ettirmek güzel bir şey. Tabii okumak da istiyorum. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Hayvanlardan korkmuyorum" dedi. - BOLU

