Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı

Muş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Kentte geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, hayvanlarını satabilmek için pazardaki yerlerini almaya başladı. Özenle yetiştirdikleri kurbanlıkları, sabah saatlerinden itibaren pazara getirmeye başlayan besiciler, alıcılarla sıkı pazarlığa giriyor. Hayvan pazarına 200 küçükbaş kurbanlık getirdiğini anlatan besicilerden Fesih Yolcu, hayvan pazarına yeni geldiğini ve satışa yeni başladıklarını söyledi. Geçen yıla göre fiyatların çok fazla artış göstermediğini ifade eden Yolcu, satışların iyi olacağına inandığını ifade etti.

Besicilerden Adil Altınay da, bayrama 5 gün kaldığını ifade ederek, "Büyükbaş hayvan 12 bin liradan başlayıp 26 bin liraya kadar yükseliyor. Küçükbaş ise 2 bin 500 liradan başlıyor ve 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Müşterilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kutbettin Akın ise çevredeki vatandaşlarında araya girerek pazarlığa dahil olmasıyla bir hayvan satın aldığını belirtti. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel