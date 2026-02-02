Haberler

Hayrabolu'da kar yağışı etkisini artırdı: Taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Hayrabolu'da kar yağışı etkisini artırdı: Taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Olumsuz hava şartları sebebiyle Hayrabolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda