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Hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan anaokulunun temeli atıldı

Yerel Haberler

Hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan anaokulunun temeli atıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan 4 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan 4 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Kaymakam Osman Bilici, ilçede inşasına başlanan ve hayırsever vatandaşlar Ali Altıntaş ve Fidan Altıntaş'ın destekleriyle yapılacak olan 4 derslikli anaokulunun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Bilici, ilçeye kazandırılan anaokulu için hayırseverlere teşekkür etti. Kaymakam Bilici, "İnşallah burada memleketimizin geleceğinde güzel roller alacak nesiller yetişecek. Eğitim için yapılan hiçbir şey boşa değildir. Şuna inanıyorum ki ülkemizi büyük hedeflere götürecek nesillerin buradan çıkmaması için hiçbir sebep yok. Bu vesileyle kıymetli hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan okulumuzun ilçemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Bilici Karahisar Yerel Haberler

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