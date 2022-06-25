Hayır çarşısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayır çarşısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Uğur Bulut - Yerel
 - Güncelleme:

Hayır çarşısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Hayır Çarşısı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyaçları görülüyor.

Hayır çarşısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Hayır Çarşısı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyaçları görülüyor.

Daha önce ihtiyaç doğrultusunda alınıp dağıtılan elbiseler için talep olunca İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ın talimatıyla atıl durumdaki lojman dairesi 'Hayır Çarşısı' mağazasına çevrildi.

Hayırsever iş insanları ve kuruluşlarıyla yapılan bağlantıların ardından pantolonundan ayakkabısına varıncaya kadar yaklaşık 2 bin parçadan oluşan elbiseler Hayır Çarşısına konularak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuldu.

Kürtün Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Serhat Düzgün, ihtiyaç sahibi ailelere çok çeşitli yardımlar yaptıklarını belirterek, "Vakfımızda küçük çaplı kıyafetler alıp ihtiyaç sahibi öğrencilere veriyorduk. Talep fazla olmaya başlayınca Kaymakamımız daha büyük bir proje yapalım dedikten sonra hayırsever yardım kuruluşlarıyla ve iş insanlarıyla görüşmeler yaptık. Onların sayesinde bize yaklaşık 2 bin parça tamamı bağış olarak geldi" dedi.

Atıl durumdaki lojmanı mağaza yaparak hayır çarşısına dönüştürdüklerini dile getiren Düzgün, "Küçük çocuktan bebek kıyafetlerine, yetişkinlere kadar hepsi var. Ayakkabı bölümünde de çocuklar için her numara var. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız memnun. Bazı durumlarda vatandaşlarımız geliyor mağazamızdan bedenine göre alıyor bazen de biz ailenin kişi sayısı beden ölçüleriyle beraber paketlerini hazırlıyoruz kendilerine aktarıyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title