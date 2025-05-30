Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. İlçe Kaymakamı Emrah Aslan, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini takdim ederek öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösteren katılımcıları tebrik etti. Etkinlikte, el sanatları başta olmak üzere çeşitli alanlarda üretilen çalışmalar beğeni toplarken, Kaymakam Aslan kursiyerleri ve usta öğreticileri emeklerinden dolayı kutladı. - AFYONKARAHİSAR