Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde halk eğitim merkezi yıl sonu sergisini açtı. Kaymakam Emrah Aslan, kursiyerleri tebrik ederek öğrenmenin yaşı olmadığını vurguladı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. İlçe Kaymakamı Emrah Aslan, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini takdim ederek öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösteren katılımcıları tebrik etti. Etkinlikte, el sanatları başta olmak üzere çeşitli alanlarda üretilen çalışmalar beğeni toplarken, Kaymakam Aslan kursiyerleri ve usta öğreticileri emeklerinden dolayı kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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