Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı - Haberler

Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Musabeyli ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Musabeyli ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesinde 2 yavru kedinin binanın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri, Musabeyli ilçesindeki binanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti.
Ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılarak sahiplerine teslim edildi. - KİLİS
İhlas Haber Ajansı / Yerel