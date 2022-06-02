Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı - Haberler

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Musabeyli ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesinde 2 yavru kedinin binanın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri, Musabeyli ilçesindeki binanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti.

Ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılarak sahiplerine teslim edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel