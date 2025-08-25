Hava Korgeneral Rafet Dalkıran'dan Vali Hüseyin Aksoy'a Ziyaret

Hava Korgeneral Rafet Dalkıran'dan Vali Hüseyin Aksoy'a Ziyaret
Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararıyla görevine atanarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Hava Korgeneral Rafet Dalkıran, ziyarette bulunarak yeni görevine ilişkin hayırlı dilekler aldı.

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valiliğe gelişi sırasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Komutan Dalkıran, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, yeni görevine başlayan Komutan Dalkıran'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Vali Aksoy ve Komutan Dalkıran arasında bir süre sohbet gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
