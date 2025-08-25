Hava Korgeneral Rafet Dalkıran'dan Vali Hüseyin Aksoy'a Ziyaret

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valiliğe gelişi sırasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Komutan Dalkıran, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, yeni görevine başlayan Komutan Dalkıran'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Vali Aksoy ve Komutan Dalkıran arasında bir süre sohbet gerçekleşti. - ESKİŞEHİR