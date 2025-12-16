Osmaniyeli öğretmenin babaevi, ahşap atölyesi oldu

Osmaniye'de beden eğitimi öğretmeni İsmail Dinç, çocukluğunun geçtiği ve uzun süredir kullanılmayan babaevinin bir odasını atölyeye dönüştürerek el işçiliğiyle kuksa bardak üretmeye başladı.

Osmaniye yaşayan 41 yaşındaki İsmail Dinç, çocukluğunun geçtiği babaevini hatıralara sadık kalarak tadilat ettirdikten sonra ahşap işçiliğine yöneldi. Çocukluğunun geçtiği ve uzun süredir kullanılmayan evin bir odasını atölyeye dönüştüren Dinç, burada antika eşyalar ile el işçiliği çalışmalarını bir arada yürütüyor. Dağcılık sporuyla da ilgilenen Dinç, doğada kullanmak amacıyla başladığı ahşap çalışmaları kapsamında el yapımı kuksa bardaklar üretmeye başladı. Doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan kuksa bardakların özellikle doğaseverler ve kampçılar tarafından tercih edildiğini ifade eden Dinç, el emeği ürünlerin her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu söyledi.

Atıl durumdaki hatıraları yeniden yaşama kazandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen İsmail Dinç, "Burası doğup büyüdüğümüz evdi ve atıl duruma düştü. Sonra atıl durumda olması benim hatıralarımdan dolayı biraz üzdü ve burayı biraz değiştirmek, güzelleştirmek istedim. Burayı güzelleştireyim derken zaten var olan eşyaların da çok kıymetli olduğunu, hatıralarım olduğunu düşündüğüm için böyle sergileyerek bu hale getirdim. Bu hale getirdikten sonra burada bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu. Bir şeylerle uğraşayım derken dağcılık sporuna bayağı bir ilgili ve meraklı olduğum için kendime ahşaptan bir bardak yapabilir miyim diye düşündüm. Bu bardağı yapayım derken denemelerimde çok başarılı olduğumu söylediler ve bardaktan çok isteyen arkadaşlarım olduğu için böyle devam etti, gelişti ve şu anda ahşap bardak, ahşap kaşık, küçük dekorasyon gibi, dekoratif ürünler gibi şeylerle zaman geçiriyorum ve çok keyif alıyorum" diye konuştu.

"Burası ticaret değil, huzur yeri"

Tamamı el emeğiyle hazırlanan kuksa bardakların kısa sürede çevresinden yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Dinç, "Burasının anılarıyla beraber huzur dolu hatıralar yaşıyorum. Talep çok fazla var ama bununla ilgili zamanımız çok olmadığı için fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Arkadaşları kırmamaya çalışıyorum. Ticari bir faaliyet gösteren bir yer değil burası. Bir kar amacı güden bir yer değil burası. Burada güzel zaman geçirmek amaç. Yapabildiğim kadar hediye yapmak. Seven arkadaşlarıma, ahşabın doğasını bilen arkadaşlarıma güzel hediyeler yapmak her zaman keyif veriyor" dedi. - OSMANİYE