Hatay yerel haberi... Hatay'da zabıta trafik güvenliği için görevde Yerel Haberler Gelen Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili bilinçlendirici broşür dağıttı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili bilinçlendirici broşür dağıttı. Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik güvenliği ve tedbirler ile ilgili taksiler, toplu taşıma ve servis araçları şoförlerine broşür dağıtarak onları uyardı. Büyükşehir ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemini ve yolculara karşı iyi tutum ve davranış sergilemek konusundaki yükümlülüklerini hatırlattı. Ekipler, can ve mal güvenliği için uyulması gereken trafik kuralları hakkında uyarıda bulunarak sürücüleri bilinçlendirdi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Zabıta Dairesi Başkanlığı Hatay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hatay yerel haberi... Hatay'da zabıta trafik güvenliği için görevde - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.