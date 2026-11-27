Hatay İl Müftüsü Şafak başkanlığında Yayladağı'nda ilçe müftüleri buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Şafak başkanlığında Yayladağı İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve idari çalışmalarla ilçelerdeki faaliyetler ve gelecek dönem çalışmaları değerlendirildi.
Hatay'da İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Şafak başkanlığında Yayladağı İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve idari çalışmalar ele alındı. İlçelerde sürdürülen faaliyetler değerlendirilerek hizmetlerin koordinasyonu ve karşılaşılan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar da değerlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı