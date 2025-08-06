Hatay İl Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi

Hatay İl Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi
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Hatay İl Müftülüğü, deprem sonrası gösterdikleri özverili hizmetlerden dolayı personele başarı belgeleri verdi. Törene katılan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, personelin gösterdiği çabanın önemine vurgu yaptı.

Hatay'da İl Müftülüğü tarafından, deprem sonrası yürütülen çalışmalarda gösterdikleri özverili hizmetler nedeniyle personele başarı belgesi verildi.

Hatay İl Müftülüğünde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen çalışmalarda gösterdikleri özverili hizmetlerden dolayı müftülük personeline başarı belgeleri teslim edildi. Personele belgeleri İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun katılımıyla düzenlenen törenle verildi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu, törende yaptığı konuşmada deprem sürecinde gösterilen çabanın bir görevden öte, vefa ve hizmet ahlakı taşıdığını belirterek tüm personele teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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