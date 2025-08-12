Hatay'da Yeni Polis Evi Hizmete Girdi

Hatay'da Yeni Polis Evi Hizmete Girdi
Hatay'da yapımı tamamlanan modern polis evi hizmete açıldı. Vali Masatlı, binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yeni polis evi sosyal ve kültürel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde inşa edildi.

Hatay'da yapımı tamamlanan polis evi hizmete girdi. Vali Masatlı, polis evi hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Depremde yıkılan kamu binalarının yerine de yenileri inşa ediliyor. Antakya ilçesinde modern mimarisi, güçlü altyapısı ve işlevsel kullanım alanlarıyla öne çıkan yeni Hatay polis evi, sadece konaklama değil sosyal ve kültürel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde inşa edildi. Donanımı, kapasitesi ve kullanım çeşitliliğiyle dikkat çeken polis evi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hizmete giren polis evinin Hatay'ın kurumsal altyapısına önemli bir katkı sunması bekleniyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete açılan Hatay polis evinde incelemelerde bulunarak yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. - HATAY

