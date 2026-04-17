Halilbey Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Hatay'ın Belen ilçesinde, deprem sonrası sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yapımı tamamlanan Halilbey Aile Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetine başladı. Vali Masatlı, merkezde hastaları ziyaret etti.

Hatay'da yapımı tamamlanan Belen ilçesi Halilbey Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından sağlık altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, 3'ü hayırseverlerin destekleriyle olmak üzere kente kazandırılan 7. aile sağlığı merkezi faaliyete geçti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, aile sağlığı merkezini ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Masatlı, ziyaretinde sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

3 aile hekimi birimiyle hizmet verecek olan merkez, bölge halkına birinci basamak sağlık hizmeti sunacak. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
