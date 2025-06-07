Hatay'da Sıcak Havalardan Kaçış: Doğal Kaynak Suyunda Serinleme Keyfi

Hatay'da Sıcak Havalardan Kaçış: Doğal Kaynak Suyunda Serinleme Keyfi
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Hatay'da 40 dereceyi bulan sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyuna akın etti. 21 yaşındaki Kaan Özen, sıcak havadan kaçmak için buraya geldiklerini ve bölgenin güzelliğini paylaştı.

HATAY (İHA) – Hatay'da aşırı sıcaktan kaçan ve bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, doğal kaynak suyunda yüzerek serinledi.

Sıcak havaların etkili olduğu Hatay'da termometreler gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyunda serinledi. Yıllardan beri akmaya devam eden kaynak suyu, sıcaktan bunalanların uğrak noktası oluyor.

"Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim"

Sıcaktan kaçarak doğal kaynak suyunda serinleyen 21 yaşındaki Kaan Özen, "İstanbul'dan geliyorum. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmeye gittik. Oradan da malum, hava çok sıcak olduğu için Hatay'a, buraya yüzmeye geldik. Burası Sarıseki ılıca gerçekten çok güzel. Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim. Hava gerçekten çok sıcak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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