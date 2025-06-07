Hatay'da Sıcak Havalardan Kaçış: Doğal Kaynak Suyunda Serinleme Keyfi

HATAY (İHA) – Hatay'da aşırı sıcaktan kaçan ve bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, doğal kaynak suyunda yüzerek serinledi.

Sıcak havaların etkili olduğu Hatay'da termometreler gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyunda serinledi. Yıllardan beri akmaya devam eden kaynak suyu, sıcaktan bunalanların uğrak noktası oluyor.

"Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim"

Sıcaktan kaçarak doğal kaynak suyunda serinleyen 21 yaşındaki Kaan Özen, "İstanbul'dan geliyorum. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmeye gittik. Oradan da malum, hava çok sıcak olduğu için Hatay'a, buraya yüzmeye geldik. Burası Sarıseki ılıca gerçekten çok güzel. Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim. Hava gerçekten çok sıcak" ifadelerini kullandı. - HATAY