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Hatay'da Evde Bulunan Gergedan Böceği Doğal Hayata Bırakılacak

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Hatay'da evinin balkonunda bulduğu gergedan böceğini besleyen ve temizleyen Hüseyin Sert, hayvanı yeniden doğal hayat alanına bırakacak.

Hatay'da evinin balkonunda bulduğu gergedan böceğini besleyen ve temizleyen Hüseyin Sert, hayvanı yeniden doğal hayat alanına bırakacak.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Hüseyin Sert, evinin balkonunda bir böcekle karşılaştı. Görünümüyle dikkat çeken böceği internette taratan Sert, hayvanın gergedan böceği olduğunu öğrendi. Böceği besleyen ve temizliğini yapan Sert, gergedan böceğini yeniden doğaya bırakacak.

Evinin balkonunda bulduğu böceği koruma altına alan depremzede Sert, "Evimize gelen bu böceğin, tek boynuzlu nesli tükenmekte olan gergedan böceği olduğunu öğrendik. Ne yer ne içer diye araştırdım. Normal olarak bizim besleyebileceğimiz bir canlı değil. Alt kısmında bulunan parazitlerini temizledik ve bakımlarını yaptık. Besleyebileceğimiz bir canlı olmadığından tekrar doğal yaşam alanı ormanlık bölgeye salacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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