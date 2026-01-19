Haberler

Depremzede öksüz ve yetim çocukların yüzü hediyelerle güldü

Depremzede öksüz ve yetim çocukların yüzü hediyelerle güldü
Hatay'da yaşayan 200 öksüz ve yetim depremzede çocuğa hayırseverler tarafından akülü araba, bisiklet ve akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte çocuklar eğlenirken, hayırseverlerin destekleriyle onların yüzlerindeki gülümsemenin önemi vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinin gerçekleştiği 6 Şubat gecesinin ardından kentte yaşayan binlerce çocuk öksüz ve yetim kaldı. Depremzede öksüz ve yetim çocukların yaşamına devlet ve hayırseverler dokunmaya devam ediyorlar. Antakya ilçesinde yaşayan ve depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetleri sürdüren hayırsever Çilem Artan, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 200 öksüz ve yetim çocuk için eğlence etkinliği düzelendi. Etkinlikte; çocuklar, palyaçolarla müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinliğin devamında hayırseverler tarafından sağlanan akülü araba, bisiklet, akıllı saat ve çeşitli hediyeleri çocuklara dağıtıldı. Yaklaşık 200 çocuğun öksüz ve yetim çocuğun hayallerine ortak olunduğunu ifade eden Artan, çocukların yüzünün gülümsemesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hayırseverlerin destekleriyle depremde öksüz ve yetim kalan 200 çocuğu hediyelerle mutlu eden Çilem Artan, "Depremden bu yana gönüllü faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle öksüz ve yetim çocuklarımızla daha hassas davranıyoruz. Depremin dördüncü yılındayız ve dört yıl boyunca her yıl geleneksel olarak çocuklarımıza sürprizler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hediyeler yaptık, programlar yaptık ve bugün de bir yenisi daha eklenmiş oluyor. Farkındalık oluşturarak öksüz ve yetim çocuklarımıza; bisiklet, akülü araba, akıllı saat, saat ve çeşitli hediyler dağıtacağız. Etkinliğimizde; pamuk şeker, mısır, içecek ve çeşitli ikramlar eşliğinde evlatlarımız eğlenecek. Bizlere destek olan hayırseverlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu ve çok heyecanlı. Bu yüzden günlerdir uyuyamıyorlar. Biz de aynı heyecanı yaşıyoruz. Hep beraber şimdi onların heyecanına ortaklık etmiş olacağız. Hediyelerimiz çeşitli ve çok fazla olduğu için saymakla bitiremiyorum, inanılmaz heyecanlıyım. Dünden beri özellikle bir gün kalasıya çok ayrı bir heyecan oluştu. Onlardaki heyecanı da görebiliyorum. Beraber onların sevincine ortak olacağız. Buradan giderken onların yüzünün gülümsemesi bizim için en büyük sermaye olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

