Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Depremin vurduğu Hatay'da 120 kişinin hayatını kaybettiği Eda Apartmanı'nın bulunduğu alanda anma töreni yapıldı.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmişti. Depremin yıl dönümünde, asrın felaketinde hayatını kaybedenler çeşitli anma programlarıyla yad edilmeye devam ediyor. İskenderun Beşiktaşlılar Derneği tarafından 120 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun ilçesindeki Eda Apartmanı'nın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunun bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Vatandaşlar yakınları için alana çiçek bırakıp ellerindeki meşalelerle, Hatay haritası oluşturdu. Duygusal anların yaşandığı anmada vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, depremde hayatını kaybedenlerin anısına anma programı yaptıklarını söyledi.

Eda apartmanında eşi ve iki çocuğunu kaybeden Yılmaz Şahutoğlu ise, depremin getirdiği acıları unutmanın mümkün olmadığını belirterek bu süreçte birbirimize destek olarak birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi. - HATAY