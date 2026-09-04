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Hatay'da başıboş mandalar trafiği tehlikeye attı

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HATAY’ın Samandağ ilçesinde ana yola inen başıboş mandalar, mahallede ilginç görüntüler oluşturdu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde ana yola inen başıboş mandalar, mahallede ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahiplerinin elinden kaçtığı değerlendirilen bir grup manda, ana yol üzerinde başıboş halde gezmeye başladı. Mahalle sakinleri ve sürücüler, araçlarıyla yavaşlayarak mandalara çarpmamak için dikkatli şekilde ilerledi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Caddeden geçen mandaların bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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