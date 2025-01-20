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Hatay'da At Arabasıyla Denize Giren İki Arkadaşın Keyfi

Hatay'da At Arabasıyla Denize Giren İki Arkadaşın Keyfi
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Hatay'da güneşli havada, iki kafadar at arabasıyla denize girerek ilginç bir deneyim yaşadı. Meraklı bakışlar arasında keyif çatan ikili, o anları kameraya yansıttı.

Hatay'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 2 kafadar, at arabasıyla denize girerek keyif çattı.

Hatay'da hafta sonu güneşli hava kendini hissettirdi. Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Arsuz ilçesinde sahillere akın etti. Karaağaç mevkisinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 2 kafadar, at arabasıyla denize girdi. İlginç olayda üstleri ıslanmadan denizin ortasında keyif çatan 2 vatandaşın o anları kameraya yansıdı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında denizin içinde at arabası üzerinde güneşlenen şahısların o anları hayrete düşürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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