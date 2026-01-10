Hatay'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

HATAY'ın Defne ilçesinde bir apartman dairesi yandı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.