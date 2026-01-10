Haberler

Hatay'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Defne ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde bir apartman dairesi yandı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

