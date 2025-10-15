Hatay'da Afet Konutları Yükseliyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol ve Alahan Mahallelerinde afet konutlarının inşası sürüyor. Afet konutlarını inceleyen Vali Masatlı, vatandaşların dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Antakya ilçesinin Serinyol ve Alahan Mahallelerinde de afet konutları yükseliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı; 983 konutun inşa edildiği Serinyol Mahallesi'nde ve 282 konut inşa edildiği Alahan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı; modern, dayanıklı ve güvenli konutlarla vatandaşların konforlu yaşam alanlarına kavuşmasının hedeflendiği vurgulandı.