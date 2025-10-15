Haberler

Hatay'da Afet Konutları Yükseliyor

Hatay'da Afet Konutları Yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol ve Alahan Mahallelerinde inşaatı süren afet konutlarıyla ilgili Vali Masatlı, vatandaşların güvenli ve dayanıklı konutlara kavuşması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol ve Alahan Mahallelerinde afet konutlarının inşası sürüyor. Afet konutlarını inceleyen Vali Masatlı, vatandaşların dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Antakya ilçesinin Serinyol ve Alahan Mahallelerinde de afet konutları yükseliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı; 983 konutun inşa edildiği Serinyol Mahallesi'nde ve 282 konut inşa edildiği Alahan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı; modern, dayanıklı ve güvenli konutlarla vatandaşların konforlu yaşam alanlarına kavuşmasının hedeflendiği vurgulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı

Fransızlar bebeklerine artık bu Türk ismini veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.