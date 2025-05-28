Hatay'da 4 Mahalle Kuduz Vakası Nedeniyle Karantinaya Alındı

Hatay'da 4 Mahalle Kuduz Vakası Nedeniyle Karantinaya Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz bir köpekte kuduz belirtileri tespit edilmesinin ardından Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve aşılama çalışmaları başlatıldı.

Hatay'da 4 mahalle kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alındı. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilen numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı.

Kuduz vakasını duyduğunda yetkililerle aşılama için iletişime geçildiğini ifade eden mahalle sakini Sezer Gümüş, "Mahallemizde sahipsiz bir yavru köpeğin kuduz olduğu söylendi. Yetkililerin incelemesinden sonra köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Benim de bir hayvansever olarak beslediğim ve sahiplendiğim hayvanlar var. Yetkili kişiler gelip hayvanlara aşı yaptı ve gerekli bilgileri verdiler. Bundan dolayı fazla tedirgin olmaya gerek yok" dedi.

"Kuduz vakasını duyduğumuzda yetkililere haber verdik ve onlar da hemen gelip köpeğimize aşılarını yaptılar"

Kuduz vakası sonrası çevredeki 4 mahallenin karantina altına alındığını belirten Hilal Balıkçı ise, "Mahallemizde meydana gelen kuduz vakası için yetkililere haber verdik. 4 mahallenin karantinaya alındığını duyduk. Kuduz tehlikesi var. Evde beslediğimiz bir köpeğimiz var. Kuduz vakasını duyduğumuzda yetkililere haber verdik ve onlar da hemen gelip köpeğimize aşılarını yaptılar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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