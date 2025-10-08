Hatay'da 262 Konutun İnşasına Başlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'ne yapılacak olan 262 konutun inşasına başlandı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri siliniyor. İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'ne inşa edilecek 262 konut için ekipler çalışmalara başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, projenin süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde; Jandarma Komutanı J. Bnb. Mustafa Açık ve Akarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Çalışkan'da Kaymakam Önder'e eşlik etti. - HATAY