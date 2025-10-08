Haberler

Hatay'da 262 Konutun İnşasına Başlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde deprem sonrası yapılan 262 konutun inşaat çalışmalarına başlandı. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, projeyi yerinde inceledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'ne yapılacak olan 262 konutun inşasına başlandı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri siliniyor. İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'ne inşa edilecek 262 konut için ekipler çalışmalara başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, projenin süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde; Jandarma Komutanı J. Bnb. Mustafa Açık ve Akarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Çalışkan'da Kaymakam Önder'e eşlik etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Kahverengi kokarca evleri istila etti! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı

Bir anda ortaya çıkıp bütün evleri istila ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.