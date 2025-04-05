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Hastanede Tedavi Gören Arkadaşlarına Moral Pankartı

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Bursa'da hastanede tedavi gören arkadaşları için toplanan bir grup genç, pankart açarak moral desteği verdi. Yüzleri gülümseten bu anlar, hastane önünde kaydedildi. Tedavi gören Sinan Yıldız, arkadaşlarının samimi destekleri için teşekkür etti.

Hastanede tedavi gören arkadaşları için toplanıp pankart açtılar

BURSA - Bursa'da hastanede tedavi gören arkadaşı için toplanan bir grup, hastane önüne giderek tedavi gören arkadaşlarına pankartla moral verdi. Yüzleri gülümseten anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir grup genç, Ali Osman Sönmez Onkoloji hastanesinde tedavi gören arkadaşları Sinan Yıldız için toplandı. Pankart hazırlayarak Yıldız'ın yanında olduklarını dile getiren yaklaşık 30 kişilik topluluk, diğer hastalara da moral verdi. Yüz gülümseten anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Çok mutlu olan Yıldız ise arkadaşlarına teşekkür etti.

Hastanede Tedavi Gören Arkadaşlarına Moral Pankartı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
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