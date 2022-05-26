Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı - Haberler

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Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Fatih'te hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Fatih'te hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında ambulanstaki hastanın yakınlarıyla kaza yapan sürücünün yakınları arasında tartışma yaşandı. Yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans aniden önüne kıran otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında aracından inen sürücü ambulanstaki sağlıkçılara "Ambulansta hasta yok, sirenleriniz açık gitmeye çalışıyorsunuz" şeklinde iddiada bulununca olay yerinde sinirler gerildi.

Kolundan tutup hastayı gösterdi

Ambulansta bulunan hastanın yakını olan bir kişi otomobildeki kadının kolundan tutarak ambulans götürdü ve içerisindeki hastayı gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından tarafların anlaşarak olay yerinden ayrılmasının ardından yolda trafik normale döndü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ambulans, Otomobil, Fatih, Kaza, Yerel, Haberler

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