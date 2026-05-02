Hasan Altun'dan, İl Müdürü Sağlam'a teşekkür plaketi

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Arabanlı üretici ve çiftçilere verdiği destekler için Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'a teşekkür plaketi takdim etti.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'a Araban ilçesinde faaliyet gösteren üretici ve çiftçilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Plaket için Altun'a teşekkür eden Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Sağlam ise "İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan tüm personellerimiz ile birlikte il genelindeki çiftçi ve üreticilerimizin her daim yanlarında ve sahada olarak gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz. Başkanımıza nazik düşünceleri ve plaket takdimleri için teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı