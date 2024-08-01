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İstanbul'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından yürüyüş yapıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye gruplar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasti İstanbul'da protesto etti. Beyazıt Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte grup düzenlenen suikasti ve İsrail'i protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı.

Uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından yürüyüş yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye gruplar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasti İstanbul'da protesto etti. Fatih Camii'nde akşam namazı sonrası avluda toplanan kalabalık, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankartlar açtı. Camii avlusundan hareket eden grup Türkiye ve Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti ve aleyhine sloganlar attı. Beyazıt Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte grup düzenlenen suikasti ve İsrail'i protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı.

Yürüyüş boyunca polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken Fevzipaş Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beyazıt Meydanı İsmail Haniye İstanbul İsrail Güvenlik Uluslararası İlişkiler Yerel Politika Haberler

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