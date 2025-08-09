Hamur'da Öksüz ve Yetim Çocuklar İçin Doğum Günü Kutlaması

Güncelleme:
Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir'in öncülüğündeki 'Sen Gül Dünya Gülsün' projesi kapsamında 16 öksüz ve yetim çocuğun doğum günü kutlandı, 35 çocuğun ailelerine ziyaretler yapılarak ihtiyaçları giderildi.

Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir öncülüğünde başlatılan "Sen Gül Dünya Gülsün" projesi kapsamında Mayıs-Temmuz ayları içerisinde 16 öksüz ve yetim çocuğun doğum günleri kutlandı. 35 öksüz ve yetim çocuğun ailelerinin evlerine ziyaretler yapılıp ihtiyaçları giderildi.

Sen gül Dünya Gülsün projesi, Hamur ilçesinde büyük takdir toplarken, toplumun her kesiminden destek görmeye devam ediyor. Projenin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle sürdürüleceği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
