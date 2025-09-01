Halime Hatun Anaokulu Yeni Eğitim Yılına Hazır

Halime Hatun Anaokulu, yürütülen onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından yeni öğrenim yılına hazırlandı.

Halime Hatun Anaokulunda yürütülen onarım çalışmaları sonrası Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya okulu gezdi. Gerçekleştirilen incelemelerde, okul binasında yapılan çalışmaların niteliği, ilerleme durumu ve eğitim-öğretime etkisi değerlendirildi. Kaymakam Öztürk, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesinin öğrencilere daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, onarım çalışmalarının planlanan takvime uygun şekilde tamamlanarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirileceğini belirtti. - BİLECİK