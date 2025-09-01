Halime Hatun Anaokulu Yeni Eğitim Yılına Hazır

Halime Hatun Anaokulu Yeni Eğitim Yılına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halime Hatun Anaokulu'nda yürütülen onarım çalışmaları tamamlandı. Kaymakam Adem Öztürk, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesinin önemine vurgu yaparak eğitim-öğretime etkilerini değerlendirdi.

Halime Hatun Anaokulu, yürütülen onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından yeni öğrenim yılına hazırlandı.

Halime Hatun Anaokulunda yürütülen onarım çalışmaları sonrası Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya okulu gezdi. Gerçekleştirilen incelemelerde, okul binasında yapılan çalışmaların niteliği, ilerleme durumu ve eğitim-öğretime etkisi değerlendirildi. Kaymakam Öztürk, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesinin öğrencilere daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, onarım çalışmalarının planlanan takvime uygun şekilde tamamlanarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirileceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı

Uzman çavuş 15 dakika yüzünden görevlilere silah çekip tetiğe bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak

Artık 81 ilde birden zorunlu! Yapmayan devletten destek alamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.