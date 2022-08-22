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Son Dakika | Şemdinli'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Yerel Haberler

Son dakika haberler... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşevler Mahallesi'nde Sehat Ö. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Sehat Ö. yararlandı. Olay sonrası kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Serhat Ö. ambulans ile Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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