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Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Feyzullah Taş - Yerel
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Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürpriziHAKKARİ Hakkari'nin Geçitli köyünde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

HAKKARİ Hakkari'nin Geçitli köyünde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Hakkari ve ilçelerde belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. havaların ısınmasıyla birlikte sobalarını kaldıran birçok vatandaşın, yeniden etkisini gösteren soğuklar nedeniyle tekrar sobalarını kurdular. Hakkari bölgesinde bir haftadan beridir etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Merkezden 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli köyü bölesinde kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler, büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, kar berekettir deyip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

Hakkari, Geçitli, Mayıs, kar, Yerel, Haberler

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