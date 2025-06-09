Hakkari Emniyet Müdürü Yılmaz, Kurban Bayramı Öncesi Güvenlik Önlemlerini İnceledi
Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle sınır hattındaki güvenlik önlemleri için Çukurca ilçesini ziyaret etti. Personelle bir araya gelerek bayram tedbirleri hakkında bilgi aldı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.
Çukurca ilçesini ziyaret eden Müdür Yılmaz, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Birimi ve polis kontrol noktalarında görev yapan personelle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında bayram tedbirleri hakkında bilgi alan Yılmaz, görev başındaki emniyet personelinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak özverili çalışmaları için teşekkür etti.
Emniyet Müdürü Yılmaz'ın ziyareti, personel nezdinde moral ve motivasyon kaynağı oldu. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel